Viis müüti patside kandmisest, mis ei pea paika

Patse kandes on sinu peanahk rohkem pingul kui ilma nendeta olles. Samuti ei lõpeta ta peanahk higistamist. See tähendab ühtlasi ka seda, et pea pesemine on endiselt olulisel kohal sinu hügieenis. Lisaks võiksid kasutada peanahka niisutatavat šampooni, et vältida selle kuivamist. Samuti jälgi, et sa ei peseks oma pead liiga tihti, sest ka see soodustab peanaha kuivamist.