Tinderi kõige popim mees annab nõu: nii kindlustad endale deidi

Wales Online toob nüüd meieni Stefan-Pierre’i nõuanded, kuidas tagada, et rakenduses veedetud aeg oleks mõistlikult kulutatud ja see ka kohtinguga lõppeks.

Kõige parem aeg Tinderis «pühkimiseks» on pühapäeva pärastlõuna. «See on kõige popim aeg, kuna kõigil on pohmakas, neil on natuke endast kahju ja absoluutselt kõik on telefoniga toas – eriti talvel,» arvab Tomlin. «Samuti püütakse siis ette plaanida oma nädalat ja ka kohtinguid.»

Samuti on Tomlinil nõuanne igal õhtul enne kella 23 rakenduses natuke aega veeta ja potentsiaalseid paarilisi vaadata. «Inimestel mitte ainult pole «natuke piinlik» äppi päeval kasutada, aga kui nad enne und Instagramis rullivad, siis viskavad nad juba ka Tinderile pilgu peale,» tõdeb ta. Üheks põhjuseks võib olla mitte ka äpi häbenemine, vaid lihtne fakt, et päeval on enamikul inimestel kiire oma elu elamisega.