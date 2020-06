Spetsialistid nahutavad: 5 levinud viga, mida naised juuksurisse minnes teevad

Krasotka vahendab iluspetsialistide välja toodud levinud vigu, mida naised kipuvad salongi minnes tegema. Hea on see, et need on väga kergesti välditavad!

Viga: sa lähed musta peaga. Juuksurid aga eelistaksid sind näha pigem soenguga, mis on sinu jaoks igapäevane ja mis sulle meeldib. Nii näeb juuksur ka, kuidas su kiharad tavaolukorras käituvad. Kui sa kardad, et puhtaid juukseid on kahjulikum värvida, siis meenuta, et salongis kasutatakse väga kvaliteetseid hooldusvahendeid, mis ka värvitöö ohutuks teevad.

Viga: sul on valed rõivad. Kanda dressipluusi, millel on kapuuts või kõrge kaelusega sviitrit on halb mõte! Nimelt ei lange sel juhul juuksed loomulikult. Isegi ehted võivad juukselõikusel saada takistavaks asjaoluks. Kõige parem on minna eheteta, kitsas musta värvi T-särgis.

Viga: sa eeldad, et juuksur mäletab kõike. Juuksuril on vaja teada, mis tehti su juustega viimasel korral, kuidas tulemus oli, mis sellest sai ja mis sulle ei meeldinud. Mida pikemad on su juuksed, seda rohkem pead rääkima, sest värv on ikka veel juustes, mis tähendab, et see mõjutab seda, kuidas uus värv imendub. Ära ütle: «Tee samamoodi nagu pool aastat tagasi.» Parim on näidata fotot.

Viga: sa istud telefonis. Ära istu ninapidi telefonis – kasuta seda aega, et luua juuksuriga side. Vähemtähtis pole ka tõsiasi, et telefoni vaadates liigutad sa oma pead, mis mõjutab lõikust.