RETSEPT ⟩ Mõnusalt krõbe õunakook jõhvikatega

Sulata või ning lase sel veidi jahtuda. Lisa juurde hapukoor, jahu ja noaotsatäis soola. Seejärel sega tainas ühtlaseks ning jäta pooleks tunniks külmkappi tahenema. Rulli tainas jahusel laual ahjuplaadist veidi väiksemaks suureks plaadiks. Tõsta see küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Koori õunad, eemalda südamikud ning lõika meelepärasteks viiludeks ja laota koogipõhjale. Puista peale sobiv kogus jõhvikaid. Sega omavahel fariinsuhkur ja kartulitärklis ning puista see õuntele. Kõige viimase kihina laota peale väikesed võitükikesed ning küpseta kooki 200-kraadises ahjus 25-30 minutit, kuni kook on pealt kenasti küpsenud.