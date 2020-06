Tere tulemast juunisse! Suvine pööripäev leiab juba peatselt aset ning lisaks on selles kuus oodata ka nii kuu- kui päikesevarjutust! Lisaks neile ägedatele sündmustele on juuni mõne päikesemärgi jaoks ka ääretult romantikat täis.

Just nüüd on hea aeg teha midagi, mille suhtes sa kirglik oled. Jah, kevadine kaos maailmas pole veel lõppenud ning sellest võib olla keeruline lahti lasta, siis kolmele päikesemärgile tuleb eesootav juunikuu eriliselt romantiline. Saatusesõlmed ehk põhja- ja lõunasõlm aktiveerivad Kaksikud-Ambur telge, mida tuntakse ka kui teadmistetelje nime all, seega on hetkel kollektiivne fookus justnimelt sellel informatsioonil, mida oled eeskätt ise kogunud, mitte teadmistel, mida sind on elu jooksul õpetatud uskuma.