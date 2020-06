5 nõuannet, kuidas kriisiajal sõpradega rahast rääkida

Sinu sõbrad ja sugulased võivad olla majanduslikult drastiliselt teises olukorras kui sina, seega on oluline, et te omavahel ka rahast räägiksite. Hello Giggles rääkis Financial Gymi looja Shannon McLayga, kes märkis, et rahaga seotult tulevad alati teemadeks häbi ja hirm. Paljudel on häbi, et nad töö kaotasid ja pole enam majanduslikult heal järjel. «Kuidas iganes sul praegu rahaliselt ka ei läheks, ole enda vastu hell,» soovitab ta. «Kõik, mida sa finantsalaselt teed, on parandatav.»