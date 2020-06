Hüvasti kuivad ja ketendavad huuled: 5 huulekoorija retsepti

Pole midagi ebameeldivamat kui ketendavad ja liivapaberit meenutavad huuled. Ja kuigi huulepalsam võib ajutiselt aidata, siis ei lahenda see probleemi. Selleks, et huuled oleksid ilusad ja siledad, tuleb neid aeg-ajalt koorida. Teie ees on 5 huulekoorija retsepti, mille koostisosad on tõenäoliselt enamikel juba kodus olemas.