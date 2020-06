Spetsialist annab nõu, kuidas telefoni suvel kahjustuste eest kõige paremini kaitsta

Nende probleemide vältimiseks annavad tehnoloogiatootjad ja -hooldajad nõu, kuidas kaitsta telefoni suurimate suviste riskifaktorite ehk vee, päikese ja põrutuste eest.

Suvi on telefoniparanduste tippaeg

Suveperioodil tõuseb märgatavalt mobiiliparanduste klientide arv. Telefonide paranduse ja remondiga tegeleva ettevõtte MTTC juhi Marco Jürlau sõnul on praegusel aastaajal muu perioodiga võrreldes 10-30% rohkem kliente. Lisaks sellele, et suvel on telefoni vigastuste oht suurem, on tema hinnangul inimestel puhkuste perioodil rohkem aega seadmete hooldamisega tegeleda.

«Jälgime neid trende pidevalt ning suvi ei ole meie äris lihtsalt kolm kalendrikuud. Klientide kasvu taga on ikkagi ilusad ilmad ja puhkused – suvel kasvavad vabaajategevused tõstavad nutitelefonide kahjustumise tõenäosust ning inimestel on kiire probleemse seadme korda saamisega. Keegi ei soovi ajutiselt öelda lahti seadmest, mis mahutab suurema osa nende töö- ja igapäevaelust,» ütles mees.

Kui rääkida levinuimatest nutitelefonidega seotud probleemidest või kahjustustest, on tema sõnul garantiiliste telefonide puhul erinevad mured, näiteks aku-, heli-, kaamera- ja ekraaniprobleemid. Mittegarantiiliste telefonide puhul jõuavad parandusse peamiselt ekraanikahjustusega seadmed. Mehe hinnangul on kaks kolmandikku hooldusesse toodavatest telefonidest ilma garantiita, millest ligikaudu 80% moodustavadki katkised ekraanid. Veekahjustusega telefonide osakaal on paranduses võrdlemisi väike.

Seadmetele on ohtlikuim vesi ja põrutus

Neile, kes tahavad veeta enda suve rahulikult, muretsemata nutitelefoni parandamise või ümber vahetamise pärast, soovitavad eksperdid selle eest korralikult hoolt kanda. Tehnoloogiatootjatel on mõned nipid, mida võiks silmas pidada, kui soovitakse mobiiliparandusse minekut vältida.

«Vesi on telefonide jaoks suurim ohufaktor. Kuigi tänapäeva nutiseadmed on üldiselt veekindlad, peaks neid ikkagi vedelikest ja veekogudest eemal hoidma ja vältima uppumisohtu. Isegi väike kogus karastusjooki võib nutitelefonile palju kahju teha,» lisas Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Kuigi niiskuskahjustusega seadmeid jõuab hooldusesse pigem vähe, siis põrutused toovad kaasa rohkem kahju. Inimesed veedavad suve aktiivselt, kuid isegi puhkamine ja lõõgastumine võivad nutitelefonile lõppeda purunenud ekraaniga. Seda kahju on aga võimalik vältida.

«Jalgrattad, rulluisud, tõukerattad, erinevad sportlikud tegevused ja meelelahutus veekogude ääres – ilma nendeta on keeruline suve ette kujutada. Kuid aktiivset elu saab elada ka siis, kui telefon koju või mujale turvalisse kohta jätta. See on kõige lihtsam viis, kuidas seadmetega õnnetusi vältida,» ütles ta.

Kui on siiski keeruline ilma nutiseadmeta olla, siis soovitab naine seda mitte kanda tagataskus ning kasutada ekraani kaitseklaasi ja telefoni ümbrist. Kui klaas siiski peaks mõranema, on soovituslik konsulteerida oma seadme ametliku hoolduspartneriga, sest ainult sellistes kohtades telefoni remontides jääb kehtima tootjapoolne garantii.

Jürlau sõnul on niiskuskindlad mudelid liimitud korpustega, mille puhul peab kasutama spetsiaalseid töövahendeid ning teostama vajalikud testid. Uuemad telefonid vajavad peale remonti andurite ja kaamerate kalibreerimist, mida kodustes tingimustes teha ei saa.

Kaitse nutitelefoni päikese eest

Niiskus ja põrutus ei ole ainsad suvised ohukohad nutitelefonidele. Mishina sõnul võib ka päike seadmeid kahjustada, seega on oluline hoida telefon otsesest kuumuse allikast võimalikult kaugel.

«Kuumus kahjustab nii nutitelefoni sisemisi detaile kui ekraani. Seega peab seadmeid päikese eest kaitsma – mitte hoida seda neid väljas rannas või kohvikus olles, auto kuuma armatuurlaua peal ega liiga lähedal lõkkele. Sellised kuumaallikad on ohtlikud, sest ekraan võib sulada ja telefon üle kuumeneda,» ütles ta.

«Inimeste suvepuhkused võiksid ideaalis mööduda ilma nutiseadmete tehniliste probleemideta, et kõik saaksid puhata täisväärtuslikult ja pisidetailide pärast muretsemata,» sõnas ettevõtte koolitusjuht.

«Kui telefonil kehtib garantii, siis see katab kõik sellised parandustööd ametlike hoolduspartnerite juures,» ütles Jekaterina Mishina ja tuletas meelde, et telefoni parandamine iseseisvalt või mitteametlikes remondiettevõtetes tühistab automaatselt selle kehtiva garantii.