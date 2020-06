8 linateost Netflixis, mille abil end tumedanahaliste kultuuri ja probleemide teemal harida

Internet ja sotsiaalmeedia on 21. sajandi kutuurilist maastikku pöördumatult muutnud. Nüüd on kõigil võimalik luua oma netileht või videokanal, blogi või mõni muu häälekandja, et oma hääl ka laiemale avalikkusele kuuldavaks teha. Nii on populaarkultuuris üha enam kuulda ka rassiliste, kultuuriliste, seksuaalsete ja paljude teiste vähemuste hääli, mis annavad ülevaate nende elust ja kogemustest. Õnneks on palju sellist meediat kättesaadav ka Eesti Netflixis ning alljärgnevalt leiad 8 filmi- ja sarjasoovitust, mille abil ennast rassilise ebavõrdsusega paremini kurssi viia või kust oma teekonda sel teemal alustada.

1. «Kui nad meid näevad» (ingl. «When They See Us»)

«Kui nad meid näevad» on Netflixist leitav lühiseriaal, mille autor on Ava DuVernay ning mis põhineb 1989. aastal Cental Parkis aset leidnud sörkjooksja juhtumil, mille käigus viiele tumedanahalisele mehele esitati valesüüdistus 28-aastase valge naise ründamises ja vägistamises. Mehed mõisteti valesüüdistuse alusel ka vangi. Tegemist on ühe parima dokumentaaldraamaga, mis räägib tumedanahaliste ja kriminaalõiguse süsteemi vahekorrast ning ühiskondlikult lokkava ebaõigluse ja rassisuhetega New Yorki linnas.

On väga keeruline vaadata, kuidas neile inimestele valesüüdistusi esitatakse, ent see ongi selle sarja olemus ja põhimõte. Täpselt samad probleemid on esil tänase päevani ning seetõttu peabki Central Parki viie süüdistatu juhtumist ning selle võimalikuks teinud mõtteviisist jätkuvalt rääkima.

2. «Kallid valged inimesed» (ingl. «Dear White People»)

Samanimelisel 2014. aastal ilmunud filmil baseeruv «Kallid valged inimesed» on vastuoluline satiirisari, mis maalib realistliku pildi sellest, mis tunne on musta üliõpilasena valdavalt valges ning rikkas ülikoolis toime tulla ning ellu jääda. Sari puudutab oma teravast huumorist nõretava pealispinna all mitmeid erinevaid eelarvamusi, muuhulgas näiteks rassismi ja seksismi.

Kuigi vaadata võib ka filmi ennast, siis on sari parem valik justnimelt oma episoodilise olemuse poolest. See annab kõigile sarja tumedanahalistele tegelastele (Sam, Lionel, Troy, Coco ja Reggie) terve episoodi, mille jooksul vaatajale maailma justnimelt temale omasest perspektiivist näidata ning lasta neil kogeda seda, kuidas isegi tumedanahaliste endi kogukondades võivad eelarvamused ning kogemused vägagi erinevalt välja mängida.

3. «Eimilleski meister» (ingl. «Master of None»)

Sari, mis murdis Lena Waithe'i ja Aziz Ansari võitudega Emmy auhindade nahavärvibarjääri. «Eimilleski meister» on sisevaate tänapäevaste immigrantide eludele. Ansari poolt mängidud tegelane Dev võib küll elada komöödiaseriaali maailmas, ent teda ümbritseb ometi külluslikult õppematerjali ning sotsiaalseid kommentaare, eriti immigratsiooni ja lõimumise teemadel.