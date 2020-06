RETSEPT ⟩ Mahedalt maitsev krõbekana magushapus kastmes

Kastme valmistamiseks kuumuta pannil seeami- ja päevalilleõli. Lisa sibulad ning prae mõned minutid, kuni sibulad on pehmenenud. Lisa ingver, talisibulad ja paprika ning prae veel umbes 2 minutit. Sega juurde ketšup, äädikas, sojakaste, suhkur ja maisitärklis ning kalla pannile kanapuljong. Maitsesta soolaga ja lase vaikselt podisedes pakseneda. Prae kanatükke kuumas õlis umbes 10 minutit, kuni need on pruunistunud ja muutunud krõbedaks. Vahetult enne serveerimist lisa kanatükid magushapu kastme sisse. Serveeri koos pehme riisiga.