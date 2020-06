PUUST JA PUNASEKS ⟩ Need on põhjused, miks näo mustaks võõpamine on väär (ja miks see ka Eestis oluline on)

Kaks mustaks võõbatud näoga näitlejat aastal 1899. FOTO: Rights Managed/Mary Evans / Library of Congress/Scanpix

Blackface näitab, et ühiskonnas on suur probleem identiteetide aktsepteerimisega

Elame küll ajastul, kui Google on kõigile kättesaadav (ja nõnda ka selgitused, miks peab ühest või teisest solvavast käitumisest või eelarvamusest loobuma), kuid siiski on nii palju neid, kes peituvad ignorantsuse sildi taha. Ka üks Hiina näitleja oli sunnitud vabandama, kui kehastas möödunud aastal tumedanahalist inimest teleteenuste reklaamis.

Sel pole vahet, kui sa musta nägu kandes ise end rassistina ei tunne

Peamine kaitse näo mustaks võõpamiseks on see, et tegemist on lõbutsemisega, see on kahjutu ja ei tee kellelegi liiga. Aga see, kui sa ise ei tunne end rassistina, ei muuda tõsiasja, kuidas sind näevad need, kellele selline portreteerimine liiga teeb, rõhutab Vox. Sinu sisemised mõtted ei muuda seda, kuidas blackface'i nägemine mõjutab kõikide erinevast rassist inimesi. Sa taaslood stereotüüpi ja kinnitad, et mustanahalisus on parimal juhul vaid naljaasi.

«Mitmes mõttes pole inimese eesmärgil vahet,» ütleb Leonard. «Kahju on tehtud. Olgu selleks kahjuks siis vihaseks ajamine, kurvaks muutmine, paljude erinevate tunnete valla päästmine, mis paneb mustanahalisi inimesi tundma, et nad on samal ajal rambivalguses ja nähtamatud. Kui keegi ütleb, et «Ma ei mõelnud sellega midagi halba», siis tõeline küsimus ei peaks olema mitte «Kas ma mõtlesin?», vaid «Kas ma tekitasin kahju?».»

See, et sa ei saa aru, mis on blackface»i juures vale, ei ole vabandus

Inimesed tunnevad, et nad võivad elada edasi õndsas teadmatuses ja mitte mõeldagi sellele, mis on näo mustaks võõpamise juures valesti. See juba iseenesest näitab nii mõndagi selle kohta, kuidas rassism töötab.

«See, et sul on võimalus olla ignorantne, et sul on võimalus mitte teada midagi rassismi ajaloost ja tagajärgedest, et sul on võimalus käituda nii, nagu sa ise soovid – see on privileegi põhiline element,» selgitab Leonard. «Privileegi ja võimu näitabki see, et sul on võimalik oma rassiliselt homogeenses ja eraldatud kogukonnas halvustada, demoniseerida, naeruvääristada ja rassistlikult käituda. See, et sa saad teisi süüdistada ülitundlikkuses, et nad tõmbavad välja nö rassikaardi või et sa ei teegi eriti midagi – need kõik on privileegid, mis on ühiskonda kodeeritud struktuurselt ja kultuurselt.»

Nii et kui sa ei teagi midagi minstrelite ajaloost ja ei teagi, milline valu ja ebaõiglus kaasneb elamisega ühiskonnas, mis kujutab mustanahalisust kriminaalse või koomilisena – see ongi probleem. Leonardi sõnul peaksid sa endalt hoopis küsima: «Miks ma seda ei tea? Mida olen ma ise teinud selleks, et ma jätkuvalt sellest midagi ei teaks?»

