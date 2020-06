Imejook, mis aitab hõlpsasti kaalu langetada

Kui soovid kõhurasvast ja puhitusest vabaneda, võta hetk ning vaata üle oma toitumiskavas sisalduvad joogid. Täpsemalt öeldes, aitab teatud jookide päevamenüüsse lisamine hõlpsamini kaalu langetada ja vabaneda ebameeldivast puhitusest. Järgnev jook on üks neist paljudest, mis peaks aitama sul kergemini just neist kahest küllaltki ebameeldivast asjast vabaneda.

Apteegitilliseemned on just see komponent, mis peaks selle tee puhul aitama puhitustest vabaneda. Gastroenteroloog ja Naiste Seedekeskuse juhataja dr Robynne Chutkan selgitas Bustle'le, et apteegitillis peitub paljusid kõhugaase redutseerivaid õlisid, mis võiksid sind aidata. Lisaks saab seda jooki hõlpsasti lisada oma toidumenüüsse nii, et hiljem ei peaks end patustamise pärast halvasti tundma.