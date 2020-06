Täna võtavad Dagmar ja Heidi ette luupainajad. Tegemist on esimesega kahest saatest, kus sellest kummalisest ja kohutavast nähtusest räägime.

Heidil endal on luupainajatega väga isiklikud kogemused ning need ta ka saates ära räägib. Lisaks jutustame luupainaja-loo 19. sajandi Viljandimaalt, teise unistavast Almast, kelle luupainaja suisa katusepalkide vahelt sisse pressis ning mõned lood lähemast ajast - kuid selleks peate juba saadet kuulama!

Luupainajate teemal räägime ka järgmises saates ning pärast seda on aeg ette lugeda kuulajate kirjad. Kui ka sul on meiega mõni lugu jagada - näiteks kogemus luupainajaga - siis saada see teele aadressil kylmavarinad@gmail.com.