Kolm lihtsat sammu, mille järgimisel kaovad poorid näost lausa võluväel

Lisaks sellele, et poorid näevad üsna ebaatraktiivsed välja, muudavad nad näonaha ka väga rasuseks. Paljud inimesed raiskavad pooridest vabanemiseks palju raha ning sellest olenemata ei saavuta nad soovitud tulemust. Tegelikult on vaja selleks vaid kolme kindlat vahendit ning just need nüüd sinuni toomegi.

Päikesekaitsekreem

Päikesekiired on faktor, mis vähendab nahas kollageeni tootmist. Kui kollageeni tase langeb, hakkab nahk vajuma. Samuti muudab päike naha rasuseks, mis omakorda täidab poore. Parim võimalus naha kaitsmiseks sel puhul on kasutada igapäevaselt päikesekaitsekreemi. Pea meeles, et kreemi päikesekaitse oleks vähemalt 30 (SPF 30). Samuti järgi, et kreem ei oleks liiga rasvane.

Päikesekaitsekreemi kasutamine. FOTO: Shutterstock

Poore puhastav näovesi

Üks loogiline võimalus pooridest vabanemiseks on kasutada neid puhstavat näovett. Igapäevaselt poore puhastavat näovett kasutades märkad üsna pea, et sinu poorid on hakanud vähenema. See puhastab poore põhjalikult ning nahk hakkab kiirelt taastama oma loomulikku kuju.

Näovee kasutamine. FOTO: Shutterstock

Aluskreem