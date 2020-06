Teadlased leidsid seose seksimise ning kõrge vanuseni elamise vahel

Tähelepanu pööratakse nii inimeste toitumisharjumustele, joogivalikutele kui ka teistele aktiivsetele tegevustele nende elus ning nüüd tundub, et on leitud seos seksimise ning pikaealisuse vahel.

Pikaealisuse piirkonnas Ikarias, Kreekas, elab näiteks enam kui 80% protsenti inimesi vanusevahemikus 65 kuni 100 jätkuvalt aktiivset seksuaalelu. Tervelt kaheksakümmend protsenti! Seda on kaks korda rohkem kui 2018. aastal läbi viidud uuringu kohaselt, mis leidis, et vaid 40% seenioridest vanustes 65 kuni 80 naudib jätkuvalt armurõõme. Aga mis teeb just seksist selle imeravimi, mis planeedil Maa tasakaalukat ning pikaealist elu soosib?

Pikaealisuse piirkondadest pärit inimeste puhul tundub hea tervis viivat pikaajalisema seksuaalse aktiivsuseni, mis omakorda pikendab eluiga veelgi - päris tervislik nõiaring. Veel üks pikaealiste inimeste saladus on see, et üldiselt on nende toidulaud 95-100% ulatuses taimne, mis on muidugi ka iseseisvalt hea eluvalik, ent arvatakse, et see teeb ka seksuaalelu paremaks. On isegi uurinuid, mis näitavad, et mehed, kes söövad vähem punast liha ning rohkem puuvilju, juurvilju ja täisteratooteid kannatavad väiksema tõenäosusega erektsiooniprobleemide käes.

Teadlased on ka varem avaldanud uuringuid, mis räägivad seksi kasulikest omadustest inimestele, kes on vanemad kui keskealised. Näiteks 2016. aastal välja tulnud seksuaalpartnerite ning südameveresoonkonna haituste riskist rääkiv uuring avaldas, et naiste puhul on madalama suremuse ning sagedaste orgasmide vahel seos. Samuti leidis üks väike kolledžinoorte seas läbi viidud uuring seda, et neil üliõpilastel, kes seksisid kaks korda nädalas, oli üldiselt tugevam immuunsüsteem kui eakaaslastel, kes vähem armurõõme nautisid.

Kuigi suur osa teadustööst kaldub rääkima vaid heteroseksuaalsetest vahekordadest, siis orgasmid üldiselt tulevad pika eluea saavutamise teel kasuks. Toovad need mõnuhetked teiste heade tagajärgede hulgas ju ühtlasi kaasa ka heaoluhormooni oksütotsiini vabanemise organismi, mis hoiab stressitaseme madalal, lisaks aitavad orgasmid kaasa öisele uinumisele ning sügavamale unele ning on head ka sinu südame tervisele. Seetõttu on seksuaalne nauding kasulik nii pikemale elueale kui ka elukvaliteedile üldiselt.

Eriti armas on sellele seosele mõelda aga siis, kui veedad oma kuldsed aastad koos kellegi erilisega, sest tugev, lähedane ning õnnelik liit kaaslasega võib viia pikema elueani ning tervislik ja kauakestev seksuaalelu on väga hea viis seda sidet veelgi tugevamaks sepistada.

«Kui sa seksid, siis vabastab su keha kemikaali nimega oksütotsiin, millel on mitmeid väga võimsaid efekte,» ütleb seksuoloog Sadie Allison. «On teaduslikult tõestatud, et nii tunned end oma kaaslasega veelgi lähedasemalt. Samuti on teada, et see veenab sind teiste partneritega suhtlemist vähendama, soosides eksklusiivseid suhteid.»

Dr. Allison toob välja ka uurimused, mille kohaselt seksi abil saavutatud sidemed lubavad meil oma partneriga emotsionaalsemalt haavatavamad olla ning vestelda ja jagada teineteisega infot ja tundeid viisidel, mis muidu võimalik poleks. Rohkem seksi tähendab sügavamaid vestlusi, mis omakord edendavad inimestevahelisi sidemeid.