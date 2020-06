VEENUSELT JA MARSILT ⟩ Armunud mees erineb armunud naisest just neil viisidel

«Naised võtavad armastust emotsionaalsemalt ja intelligentsemalt,» räägib Martinez. «Naised võivad aja jooksul õppida armastama inimest, kelle vastu nad alguses tõmmet ei tundnud. Mehed aga vajavad, et kohe alguses oleks olemas tõmme, et nad üldse tahaksid end avada kellelegi, kellesse nad lõpuks armuda võivad. Naised on samuti armastuse suhtes mõistlikumad, samas kui mehed võivad «kukkuda» kohe ja korraga, kui ükskord need tunded saabuvad.»