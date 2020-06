3 põhjust, miks sa pole ikka veel silmarõõmust üle saanud

Esiteks on oluline mitte ennast tunnete eest hukka mõista. On okei tunda nii nagu sa tunned. «Aeg, mida vajame paranemiseks, ei pea olema seoses ajaga, mis me veedame temaga koos,» ütleb kliiniline psühholoog Jaime Zuckerman väljaandele HelloGiggles. «Iga suhe on unikaalne.»