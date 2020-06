PILK PEALE ⟩ Maailma tervislikem vein, mis tagab pika ja haigusteta elu

Buettner on reisinud üle terve maailma, et tabada pikaealisuse tsoonides (ingl. blue zones) elavate inimeste vanuse ja tervise saladusi. Sellistel aladel elavad inimesed elavad märgatava regulaarsusega rohkem kui 100-aastaseks ning teevad seda vabana kroonilistest haigustest või muudest tõbedest.

Üks selline tsoon asub näiteks Sardiinias, pisikesel Vahemeres asuval saarel, mis asetseb veidi eemal Itaalia läänerannikust. «Sardiinlased on kuulsad selle poolest, et tarbivad iga päev robustset, piirkondlikku punast veini, mille nimi on cannonau,» selgitab Buettner. Seega kui otsid maailma tervislikemat punast veini, siis oled selle nüüd leidnud.

Cannonau di Sardegna on grenache-viinamarjade kohalik nimetus ning nendest tehtud veinis on teistega punaste veinidega võrreldes kaks kuni kolm korda rohkem flavonoide, mis on tervisele kasulike antioksüdantide liik. «Päeva jooksul selle antioksüdantiderikka joogi väikestes kogustes tarbimine võib selgitada seda, miks selles maailma regioonis elavatel meestel on vähem südameatakke ning madalam stressitase,» toob Buettner välja.

Nagu ka kõigi teiste nauditavate asjade puhul, on ka cannonau veini nautimise puhul oluline mõõdukus. Üks kuni kaks klaasi veini päevas on seotud ülal nimetatud tervisele kasulike omadustega, ent veini liigtarbimine toob hoopis vastupidised tulemused ning suurendab nii tavaliste kui ka krooniliste haiguste esinemise tõenäosust.