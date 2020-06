Murettekitav uuring: üle kolmandiku Eesti lastest puutub internetis kokku millegi ohtlikuga

Ülemaailmse COVID-19 pandeemia tõttu on perekonnad olnud sunnitud suurema osa vabast ajast koduseinte vahel veetma. See omakorda tähendab aga, et väga palju aega veedetakse erinevaid internetiühendusega varustatud seadmeid kasutades. Ilmselgetel põhjustel võib asjaolu, et lapsed järjest rohkem aega küberruumis veedavad, lapsevanematele rohkesti muret tekitada.