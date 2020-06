7 lihtsat nippi, kuidas lapsi kokkamisse kaasata

Peale menüü koostamist on vaja poodi minemiseks ostunimekirja. Kaasa selle koostamisse lapsi – see on suurepärane võimalus arutada erinevate toodete sisaldust ja eeliseid.

Laste kaasamine toidu ettevalmistamisse on oluline. Uuringud näitavad, et köögis söögi ettevalmistamisega tegelevad lapsed proovivad suurema tõenäosusega uusi toite ja söövad tervislikumalt.

Rahvusköögid on lisaks erinevate kultuuride tundmaõppimisele ka hea võimalus tutvuda uute lõhnade, tekstuuride ja maitsetega. See toob kaasa uusi ideid tervislikuks toitumiseks. Kui inspiratsiooni pole, võta appi kokaraamatud ja retseptid – neid leiab internetiavarustest alati.

«Väikesed ettekandjad» on lõbus viis tutvustada lastele toidu esitlemise olulisust – nii toidu taldrikule kui ka lauale asetamisel. Lastel on ettekandjate imiteerimisel kindlasti lõbus ja kahtlemata on see väljakutse – keegi pole öelnud, et nõude serveerimine või laualt viimine on lihtne, tavaliselt tuleb ikka ette millegi maha kukutamist või loksumist.