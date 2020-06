7 ajateenistusest saadud omadust, mida tööandjad hindavad

Kuigi tööandja ei eelda tööle kandideerijalt ajateenistuse kogemust, võiks noor inimene ajateenistuses õpitud oskusi ja saadud kogemusi tööandjale esitleda, pikkides neid nii CVsse, motivatsioonikirja kui ka tööintervjuu vestlusteemadesse.

1. Juhtimiskogemus ja vastutus

11 kuud kestva ajateenistuse käigus läbitakse nooremallohvitseride kursus, mille käigus koolitatakse ajateenija välja jaoülemaks. Selles rollis on teenistujal vähemalt kolm, aga üldjuhul juba kümmekond alluvat, kelle heaolu ja tegevuste eest vastutada ning see on võrreldav esmatasandi juhi rolliga tavaelus.

Nagu igal pool mujal juhipositsioonil olles, on ka kaitseväes oluline, et juht tunneks oma inimesi hästi ning oskaks rakendada nende andeid ja tugevusi selliselt, et kogu meeskond püstitatud eesmärkideni jõuaks. Praktiline juhtimiskogemus annab oskuse võtta vastutust, teha kiireid otsuseid ja analüüsida juba tehtud valikuid, et nendest õppida.

2. Distsipliin

Kahtlemata on distsipliin mõnevõrra kinni isikuomadustes, aga eelkõige on see treenimise küsimus. Ajateenistuses hakatakse enesedistsipliini treenima esimesest päevast alates. Alguses nõuab reeglite ja uue elukorraldusega harjumine pingutust, ent hiljem muutub harjumuseks.

Pärast ajateenistuse lõppu on enamik ajateenijatest vabanenud mõnest kunagisest harjumusest ja õppinud juurde praktilisi igapäevarutiine, näiteks oskuse oma päeva varakult ja produktiivselt alustada. Teatavasti algab esimestel teenistuskuudel ajateenija päev kell 6 hommikuvõimlemisega ning teenistuse ajal hoolitsetakse nii oma tervise kui füüsilise vormi eest.

3. Valmidus asju ära teha

Mõni inimene on alati valmis uusi väljakutseid vastu võtma, teisel võib julguse kogumine võtta aega aastaid. Ajateenistuses on vaja harjumuspärasest mugavustsoonist välja tulla ning õppida nägema ettetulevaid raskuseid väljakutsetena, mis tuleb ületada ja mida pole võimalik kuhugi edasi lükata.

Teenistuses õpib iga noor, et kui on vaja midagi ära teha, siis tuleb see ära teha. Eesmärgile orienteeritus ning valmidus aidata seal kus vaja, loob kõik eeldused töö kiiremaks edenemiseks. Seda kogemust kordi ja kordi läbides kasvab enesekindlus ja teadmine, et esmapilgul keerulisena näivad ülesanded on tehtavad.

4. Meeskonnatöö oskus

Meeskonnatöö põhieesmärk on sünergia tekitamine, kus ühise panustamise tulemusel saavutatakse rohkem. Ajateenistusse tuleb kokku erineva kultuurilise ja sotsiaalse taustaga inimesi, kes peavad hakkama külg külje kõrval ühiseid eesmärke täitma. Tegu võib olla inimestega, kellega igapäevaelus kokku ei puutuks, aga kellega vaatamata erinevustele tuleb meeskonnana olla kogu grupi eest väljas.

Lõviosa eesmärkide täitmisest antakse kogu jaole tervikuna, mis tähendab, et tuleb üheskoos mõelda, kuidas olukord võimalikult efektiivselt lahendada. Seejuures tuleb lahti lasta eelarvamustest ja stereotüüpidest, õppida teisi toetama ja abistama ning enda teadmisi teistele edasi peegeldada. Tänu sellele oskavad teenistuse läbinud noored hinnata meeskonna väärtust ja ühist pingutust.

5. Prioriteetide seadmine pingelises olukorras