11 põhjust, miks Talle mitte tagasi helistada

Enne tagasi helistamist mõtle, kas sa ikka tõesti tahad temaga rääkida? Kas ta väärib sinu kõnet? Siit leiad 11 põhjust, miks Teda mitte oma kõnega õnnistada.

Ta helistas sulle hilja öösel. Kui üks teist just öövahetuses ei tööta, siis miks ta sulle nii hilja helistas? Kaks sõna: ei, aitäh! Sa ei võlgne talle mitte midagi, isegi mitte tagasi helistamist.

Ta jättis su ripakile. Kui ta tõesti ei saanud kokku lepitud kohtumisele tulla, siis oleks ta lihtsalt pidanud olema piisavalt mees ning sulle sellest teada andma, mitte sind lihtsalt ootama ja ripakile jätma. Kui tema jäetud kõnepostisõnumis ei ole mainitud eriolukorda või ootamatut haiglakülastust, siis pole tal mingit vabandust. Sa oled selles olukorras varemgi olnud, ära piina ennast ilmaasjata.

Ta oli purjus. Purjus peaga tehtud telefonikõned juhtuvad. Mõnikord võivad neist välja kooruda head asjad, näiteks avaldab keegi sulle oma tõelised tunded, mida ta kartis varem väljendada. Ent kui tead, et tegemist on lihtsalt purjus lobaga, sest ta tahab sinu juures ööbida või niisama lolli juttu ajada, siis ei ole see äge. Lisaks on üsna tõenäoline, et tema ei mäleta hommikul, et sulle helistas. Seega ei pea ka sina talle tagasi helistamist meeles hoidma.

Su kõhutunne ütleb, et kutt ennustab halba. Millal su kõhutunne sulle viimati valetas? Palju suurem on tõenäosus, et sulle valetab kutt, kes helistas.

Ta tegi seda uuesti. See pole esimene kord, kui ta on helistanud, et sinu ees vabandada. Kui mitu korda pead sa kuulama teda ladumas sulle ette vabandusi, mida ta tõesiselt ei mõtle, ning lubadusi, mida ta ei pea? Näita talle, et sinu andestuse pälvimiseks on vaja palju rohkemat, kui telefonikõne.

Ta magas kellegi teisega. Sõnad ei maksa midagi ning ka tema on sinu jaoks väärtusetu. Kas ta pole sulle juba küllalt haiget teinud?

Ta helistab sulle juba mitmendat korda, kuigi sa ei võta ta kõnesid vastu. Taevake! Tema käitumisest lausa lehkab meeleheidet. Kas sa tõesti tahad teada, miks ta nii meeleheitel on? Sul pole isegi mitte mõtet talle tagasi helistada, et talle korvi anda, sest ilmselgelt on tegemist tüübika, kes vihjetest aru ei saa.

Ta helistab sulle vaid siis, kui tal vajadused tekivad. Isegi kui ta on šarmantne, siis sa tead, et tegelikult tahab ta vaid ühte asja. Ta on sulle juba selgeks teinud, mis see on, seega miks sa peaksid veel temaga diskussiooni laskuma. Lihtsalt ära vasta.

Sa ei taha teda enam kunagi näha/temaga rääkida. Mitte iial. Sa tegid selle talle juba viimasel korral selgeks. Teod räägivad valjemini kui sõnad, ära helista talle tagasi!

Tal on tüdruksõber või naine. Kui too pole just viimased kuus aastat koomas olnud või tegemist ei ole avatud või polüamoorse suhtega, siis ära vasta talle. Kui ta ei ole oma suhtes õnnelik, siis miks ta lihtsalt seda ei lõpeta? Mitte midagi head ei saa tulla mehest, kes valetab ja petab. Rääkimata sellest, et olemas on karma, kes võib olla veelgi karmim kättemaksja kui naine, keda ta sinuga petta üritab.