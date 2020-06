PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 10. juuni: Kaksikud pakatavad tahtejõust, Vähk pritsib salvavaid sõnu

Kui kallimaga on olnud arusaamatusi, räägi asjad selgeks. Sinu uhke loomus ei luba vabandust paluda, ehk peaksid seda siiski tegema?

Sinu tugigrupp on sinu pere. Nad on mõtetes alati sinuga. Hoia seda meeles, kui tööl suhted keerukaks kisuvad.

Kui läheb positsioonide kaitsmiseks, seisad jõuliselt enda eest. Salvavad sõnad tulevad keelele, hiljem on sassi aetud suhteid raske klaarida.

Kõige alus on süsteemne mõtlemine. See tuleb kasuks ka päeval, mil saad tasapisi plaane teha, aga nende ellu rakendamine on raskendatud.