PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 12. juuni: Lõvi tegelgu oma rahaasjadega, Kaljukitse paeluvad kaunid asjad

Tahaksid palju uut teada saada, kõige paremini õnnestub see juhul, kui saad liikuda tarkade ja avatud inimeste seltskonnas.

Tähelepanu on eelkõige äriasjadel. Vaatad oma eelarve mõistlikul pilgul üle, oskad hinnata võimalusi, aga ka nõrku kohti.

Rahalise kasu saamiseks võib avaneda häid võimalusi. See aga eeldab suhtlemist ja koostööd õigete inimestega.

Sind võib tõmmata kaubanduskeskuste poole – nii palju on ilusaid asju ja sulle tundub, et sul on midagi neist vaja.