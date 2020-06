PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 13. juuni: Vähk, Neitsi ja Kaljukits naudivad särisevat romantikat, Sõnn võib leida uue kaaslase

Võimalik, et puutud taas kokku inimesega, keda kunagi sügavalt armastasid. Tunded võivad taas leegitsema lüüa.

Kui vähegi võimalik, siis veeda nädalavahetus kallimaga. Armastus on intensiivne ja samas romantiline.

Meeleolud on romantilised ja seikluslikud. Võiksid koos armastatud inimesega võtta ette väljasõidu täiesti uude sihtkohta.

Saad pereelu õnne nautida. Usalduslikud vestlused kujunevad liitvaks. Hea on tunda, et sinu kõrval on keegi, kes väga hoolib.