TEADLASED ON RÄÄKINUD ⟩ Punase veini tarbimine kaitseb meie närvisüsteemi

Pole mõtet eitada, et liiga mitu klaasi eelmisel õhtul võivad viia lisaks tukslevale peavalule ka ebameeldivate seedeprobleemideni. Aga mis juhtub siis, kui veini tarbida mõõdukas koguses?

Uuringud on näidanud, et mõõdukas koguses justnimelt punase veini joomine võib su tervisele hoopiski kasulikult mõjuda — selles on ju ikkagi antioksüdandid ning reservatrool (polüfenool, mis muuhulgas alandab kehas kahjuliku kolesterooli taset ning toimib põletikuvastaselt). Uus uuring, mis ilmus ajakirjas «Toitumise eesrinne», pakub lisaks välja veel ühe põhjuse, miks iseenda terviseks juua: see võib kõhu kaudu su ajule vägagi kasulikuks osutuda.

Kui punane vein soolestikku läbib, jätab see sinna ühendid, mis kaitsevad neuroneid kahjustumise või hävinemise eest. Ning kui need neuronid on kaitstud, siis on inimesel palju väiksem tõenäosus Alzheimeri või Parkinsoni tõppe jääda. Seega toimub sinu soolestiku ja aju vahel aktiivne koostöö.

«On väga oluline mõista, et mõned ühendid toidus toovad muuhulgas kaasa ka kaitseomadused neurodegeneratiivsete haiguste tekke vastu ning seda ilma mingisuguste ravimiteta,» selgitab Adelaida Esteban-Fernández, uuringuga tihedalt seotud teadlane. «Nüüd peame me vaid süvendama oma teadmisi selles vallas, et mil viisil toitumine aju normaalsete funktsioonide toimimisele kaasa aitab.»