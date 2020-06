«Juba lapsepõlves õpime, et me oleme ohu eest kaitstud ja armastatud, kui keegi meid kaisutab,» ütleb kliiniline psühholoog Carla Marie Manly. «Kaisutamine on peaaegu sünonüümne hoolitsemise, lohutamise ning armastamisega ja kui me liigume täiskasvanuna edasi romantilistesse suhetesse, siis soovime me jätkuvalt tunda end kaitstuna ja armastatuna. Kuna kaisutamine meenutab meile lapsepõlves kogetud hoolitsust, siis võib ka partneri kaisus olemine äärmiselt lohutav ning leevendav olla.»

Isegi kui praegustes eluoludes üksi magad, siis on kaisutamisest ikkagi võimalik kasu lõigata. Uuringud näitavad, et ka kassi või koeraga voodi jagamine aitab sul nende rütmilise hingamise tõttu paremini uinuda. Otse loomulikult on valikus ka mõne armsa kaisukaruga magama heitmine, isegi siis, kui sa sellest inimesega sarnast oksütotsiinisüsti ei saa. Kasulik on magada ka näiteks kehapadjaga, sest lisaks turvatundele aitab selline voodikaaslane ka selgrool magamise ajal õiges asendis olla.

5 põhjust, miks kaisutamine tervisele kasulik on

1. Kaisutamine edendab suhte alguses paari omavahelise sideme süvenemist

Mitte kõik inimesed ei pea kaaslasega koguaeg ninnu-nännutama, ent kui soovid uue partneriga sügavat ning pikaajalist suhet looma hakata, siis aitab teineteise pikaajaline puudutamine sellele hästi kaasa. Peaosa selle toimimises mängib oksütotsiin ehk «kaisuhormoon».

«Neurobioloogilisest perspektiivist lähtudes aitab oksütotsiin paari omavahelist suhtlust liita, eriti suhte algusfaasis,» ütleb dr. Manyl. «Lisaks aitab oksütotsiin suhte alguses prevaleerivat tunnete kõikumist leevendada.» Keha vallandab seda hormooni stressirohketel aegadel ning see toimib sellises erakorralises olukorras vajaliku lohutajana. Kui suhtes on probleeme, siis aitab just kaisutamisest tekkinud hormoonisüst keerulisi aegu paremini üle elada.

2. Kaisutamine aitab ka peale seksi suhet tugevdada

«Seksuaalse läheduse ajal tõuseb oksütotsiini hulk kehas, mis omakorda suurendab ühendustunnet,» selgitab dr. Manly. «Ning kuigi oksütotsiini tase peale orgasmi langeb, saab seda ometi kaisutamise ning teiste füüsilist puudutust nõudvate tegevustega kõrgemal hoida.» Seetõttu ongi kaisutamine peale vahekorra lõppu ideaalne viis partnerite vahel lähedust hoida ning isegi suurendada.

3. Regulaarne kaisutamine on kasulik pikaajalisele suhtele

Nagu juba mainitud, suurendab kaisutamine paaridevahelist lähedustunnet ning tekitab inimeses tunde, et teda armastatakse ning temast hoolitakse. «Kui pikaajalised partnerid regulaarselt teineteist kaisus hoiavad, siis püsib tugevana nii nende füüsiline kui ka emotsionaalne lähedus,» selgitab dr. Manly.

4. Kaisutamine alandab stressitaset

Ehk on sul tööl raske päev olnud ning sa soovid lihtsalt üksi olla ja mõnda liigset mõttetegevust mittenõudvad sarja vaadata ja tujutseda. Ning see on absoluutselt okei, sest me kõik vajame vahepeal üksiolekut ning isiklikku ruumi. Ent kui oled ka mitu tundi peale tööpäeva lõppu jätkuvalt agiteeritud, siis võib kallimaga kaisutamine sulle vägagi kasuks tulla.

«Oksütotsiin on stressitaset alandav hormoon ning see leevendab dopamiini ning stressihormoonide ebastabiilseid mõjusid,» selgitab dr. Manly. Seega luba oma kallimal endale käsi ümber panna ning sa tunned ennast peatselt paremini.

5. Kaisutamine tugevdab ka sinu mentaalset tervist