16 toiduainet, mis aitavad kõhugaase kõrvaldada

Kogusime Mind Body Green vahendusel kokku 16 toiduainet, millel on soolestiku heaolu mõjutavad omadused. Allolevad toiduained toetavad soolestikku, võitlevad põletike vastu, tasakaalustavad organismi vedeliku ja naatriumi taset.

Kurk on puhitusvastane supertoit. Tänu selles sisalduvale ränidioksiidile, kofeiinhappele ja C-vitamiinile on su organism alati niisutatud ja vähem turses.

Avokaadot tasub süüa koos millegi soolasega, sest see aitab vähendada naatriumi põhjustatud puhitust. Avokaados sisalduv kaalium tasakaalustab naatriumi taset.

Lisaks sisaldab avokaado palju kiudaineid (ühes viljas on 9 grammi kiudaineid ehk 35% soovitatavast päevasest tarbimisest).

Kaerahelbed on täistera, mis tähendab, et selles sisaldub palju lahustuvaid kui ka lahustumatuid kiudaineid. Hommikuks soovitatakse süüa kaerahelbeputru, sest see aitab sinu seedesüsteemi aktiveerida.