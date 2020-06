Naine otsustas oma õe elu päästmiseks tema eest rase olla

«Ma nutsin kolm päeva, kui ma sain teada, et ma ei saa lapsi,» meenutab Rebekah, kes selgitab, et raseduse korral suruks loode põiele ning see tõstab infektsiooniohu väga kõrgele. On väga väike tõenäosus, et kumbki selle üle elaks.

Kui paar surrogaadile mõtlema hakkas, mainis Rebekah plaani oma õele, kel on kolmeaastane laps ja kes enam rohkem lapsi saada ei plaani. «Me teadsime, et seda on palju paluda, kuid pärast järelmõtlemisaega ütles ta, et tunneb tugevat soovi meid aidata.»

«Ma olen alati lapsi tahtnud,» selgitab Rebekah. «Mul väga vedas, et sain abielluda mehega, kel juba on [eelmisest abielust] lapsed, kuid mul oli alati unistus, et meil on kord ka ühine laps. Me oleme põnevil, kuid see on ka väga hirmutav kogemus, eriti kuna mu õde kogeb seda rasedust. Naised on rasedad, et saada lapsi, kuid minu õde on rase ja selle lõpus saab endale õetütre. Ja kui on komplikatsioone, ei tahaks ma teda kuidagi ohustada.»