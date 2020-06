Kõik mida pead teadma, kui plaanid kellelegi saata alastipilte

Esiteks on väga oluline meeles pidada, et kui keegi jagab ilma sinu loata su (alasti)fotosid, ei ole see mitte kunagi sinu süü. Kui see sinuga juhtub, siis oled sa vastiku teo ohver ning võid pöörduda politseisse. Pole mõtet mõelda, mida kõike sa oleksid pidanud või poleks tohtinud teha. Probleem on ainult ja ainult inimeses, kes on otsustanud su usaldust inetult ja lapsikult kuritarvitada.