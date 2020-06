Teadlased avaldavad: halle juukseid on võimalik «taastada»

Uuringus leiti, et kogu inimkehal olev karvkate võib algse värvitooni taastada. Uuringu läbi viinud Columbia ülikooli teadlased usuvad, et juuste hallinemine tuleneb muutustest ainevahetusradades, mis moodustab keha valke.

Stressi ajal toodetud hormoonid mõjutavad suuresti neid radasid ja masenduse leevendamine võib selle protsessi ümber pöörata. Näiteks üks uuringus osaleja läks hallipäisena puhkusreisile, aga tagasi tulles märgati, et talle on hakanud pähe kasvama värvitooniga juuksekarvu – osaleja ei olnud oma kiharaid värvinud. Uuring tõestab, et stressitegurite kõrvaldamine «taastab» juuksevärvi.

Teadlased uurisid selle seose välja sarnaselt nagu puude aastarõngaid uuritakse, kus üks lõik on seotud kindla ajavahemikuga. Kui puude puhul täistab üks ring ühte aastat, siis juuksed kasvavad iga kuu üks sentimeeter. Seda meetodit kasutades suutsid teadlased välja selgitada, millise ajaperioodi vältel muutused toimunud olid.

Teadlased võtsid 14-lt inimeselt ligi 400 juuksekarva, milles selgus, et osad juuksed olid küll otstest hallid, aga juureosas värvilised. See tähendab, et juuksed on hakanud hallinema, aga siis on mingil põhjusel stressitegur eemaldatud ja juuste värv taastuma hakanud.