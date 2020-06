4 soovitust, kuidas vaid paarisaja euroga väga hea telefon osta

Enamasti toovad suuremad ettevõtted aasta jooksul turule ka mitmeid soodsamaid mudeleid, mis on Eestiski väga populaarsed. Oma mõtteid, et mida soodsate telefonide valimisel silmas pidada, jagavad Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma ning Huawei Eesti kommunikatsioonijuht Helerin Kukk.

«Kui tipptelefoni ostab tõeline tehnoloogiahuviline, kes soovib vaid parimat, siis tavainimese jaoks piisab tihtipeale palju taskukohasemast mudelist, mis teeb põhilised asjad hästi ära. Alati tasub telefone omavahel võrrelda ja vaadata nende tehnilisi näitajaid, kuna tihtipeale saab just sellisest võrdlusest vajalikku infot, millise telefoni kasuks otsustama peaks,» sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Helerin Kukk soovitab tarbijal enda jaoks kõigepealt selgeks teha, millised tema jaoks telefoni juures kõige olulisemad omadused on (näiteks kas aku kestus või hoopiski hea kaamera) ning alles seejärel odavat telefoni välja vaatama hakata. «Kui enda jaoks olulised kriteeriumid paigas, siis saab juba täpsemalt telefonide vahel valima hakata,» soovitab Kukk. «Soodsama telefoni leiad ka siis, kui vaatad vanemaid mudeleid, eelnevate aastate lipulaevu. Need võivad peale uute telefonide pealetulekut tihti vägagi taskukohaste hindadega saadaval olla.»

Alati tasub silm peal hoida ka kõiksugustel käimasolevatel kampaaniapakkumistel, kust korraliku pilli veelgi madalama hinnaga kätte saab, või jälgida hinnavõrdluse veebilehti.

Kui sinagi otsid taskukohase hinnaga telefoni, siis tuleks valiku tegemise juures pidada silmas järgmist nelja näitajat:

1) Aku suurus

See, et aku peaks ühe klassikalise tööpäeva ilma laadimata vastu, on oluline kõigile kasutajatele. Kuna soodsamad telefonid on tihtipeale väiksemad, siis teinekord on neisse pandud ka väiksem aku. See ei pruugi olla iseenesest halb, kuna väiksem ekraan nõuab vähem energiat, võimalusel tasub aga kindlasti eelistada suurema akuga mudeleid. Aku mahutavust mõõdetakse milliampertundides (mAh) ja 3000-4000 mAh suurusega aku on juba päris hea.

2) Ekraan

Ekraanitehnoloogia on kallis ja see kipub olema koht, kus telefoni tootmises kokku hoitakse. Seetõttu tasub telefoni valides vaadata, mis resolutsiooni see pakub - mida suuremad numbrid, seda parem resolutsioon. Tänapäeval leiab soodsamate telefonide seast isegi üsna suure ekraaniga mudeleid, seega ei ole see omadus enam vaid tipptelefonide pärusmaa.

3) Kaamerad

Hea kaamerakogemuse pakkumine soodsas telefonis võib samuti keeruline olla. Heade piltide tegemiseks läheb vaja häid kaamerasensoreid ja kvaliteetset tarkvara ning mõlema arendamine on taaskord kulukas. Võimalusel tasub telefoni valikul eelistada mudeleid, millel on tagaküljel rohkem kui üks kaamera. Nii on pildistamiseks rohkem võimalusi, näiteks valik, kas teha foto lainurk- või zoom­-kaameraga. Kui sinu jaoks on olulisimaks kriteeriumiks justnimelt kaamera, siis tasub jälgida sõltumatuid telefonikaamerate testijaid nagu näiteks DXOMARK. See kindlasti abistab valiku tegemisel.

4) Mälumaht