5 põhjust, miks su juuksed ja peanahk valutavad

«Juuksevalu» saab tegelikult alguse hoopis skalbist ehk peanahast. «Juhtub see, et peanahal asuvatest veresoontest pärit põletikulisus ujutab üle karvanääpsudes olevad närvid ning paneb nad valutama,» selgitab New Yorkis töötav dermatoloog Debra Jaliman. «Valu karvanääpsudes pole aga võimalik juuksekarvast eristada, seetõttu tundubki, et valutavad hoopis juuksed ise,» lisab naine. Õnneks on mõned lihtsad viisid kõne all oleva valu leevendamiseks, olgu see siis juustes või peanahas.

1. Lase oma kiharad valla

Valusates juustes on kõige tihedamini süüdlaseks just tugevad soengud. Kõrged hobusesabad, peadligi punutud patsid, krunnid, palmikud ning üles pandud juuksed võivad kõik karvanääpse tõmmata ning isegi kahjustada, mis omakorda toob kaasa juuksevalu, . Selliseid intensiivseid stiile võiks kanda vaid paar korda nädalas ning ka siis neid mitte kogu ööks pähe jätta.

Sedalaadi juuksevalu võib olla hoiatav märk, et ees ootab juuste väljalangemine. Jaliman lisab, et sellele on isegi ametlik termin «haardeline alopeetsia» (ingl. traction alopecia), mis tähendab ajaga süvenevat juuksekadu, mis liigselt pinge all olevatest soengutest või juuksepikendustest tingitud. Naine soovitab inimestel, kelle juuksed kipuvad kiiremini valutama, kasutada ainult õrnu, riidest tehtud juuksepaelu, mitte tugevast elastikust tehtud juuksekumme, ning valida lõdvad soengud, mis peanahka pinge all ei hoiaks. Lisaks peaks sellised inimesed hoiduma ka kinniste juustega magamisest.

2. Tee juuksehooldustoodetest paus

Rasuste juustega inimeste parim sõber, kuivšampoon on samuti saamas üha suuremaks juuksevalu tekitajaks, sest seda kiputakse liialt kasutama, ütleb Jaliman. Kui kasutad seda mõned korrad kuus, pole üldse hullu, ent kui leiad end peapesu asemel regulaarselt kuivšampooni järele haaramas, siis tea, et kuivšampooni jäägid võivad sagedasel kasutamisel karvanääpsudele paakuda. «Paljud inimesed kasutavad seda toodet ka liiga suurtes kogustes, pihustades seda peanahale, mitte juuksesalkudele endile,» toob Jaliman välja. Sel moel tekib bakteritele mõnus elukeskkond, eriti kui sa ka higistad ning nii võib peanahale tekkida põletik, sügelus või isegi valu.

3. Pese juukseid korralikult ja tihti, aga mitte liiga tihti

Ka juuste pesemine võib omaette teadus olla. Kui pesed neid liiga harva, on nad ebameeldivalt rasused, ent ülepesemine rikub su peanaha pH-taseme ning toob samuti kaasa juuste kiiremini rasuseks muutumise, lisaks ka juuksevalu. Liigne pesu võib peanahka ülemääraselt kuivatada ning kutsuda esile ka kõõmalaadset peanahahaigust, seborroilist dermatiiti, mis on peanaha krooniline põletik, selgitab Jaliman. Kui sa lihtsalt pead oma juukseid iga päev tegema või kui sul on tundlik peanahk, siis soovitab nahaarst kasutada õrnatoimelist beebišampooni.

4. Arvesta ka juuksevärvides peituva keemiaga

Ka juuste regulaarne värvimine või blondeerimine võib need valulikuks muuta. Jaliman teab seda omast käest, kuna tema juuksed muutusid juba väga noores eas halliks ning peale mitmeid aastaid regulaarset värvimist tekkis naise peanahal värvi vastu talumatus ning tema juuksed valutasid iga kord, kui ta juuri värvimas käis. Naine pöördus keemia poole ning kasutab nüüd peanahale sobivama ph-tasemega värvi. Blondeerijaga on lugu aga keerulisem, seetõttu kirjutab Jaliman oma klientidele, kes lihtsalt ei suuda heledate juusteta elada, välja steroide sisaldavaid kreeme, et valu veidigi leevendada.

5. Ennetame, ennetame, ennetame

Juuksevalu võib kaasneda ka migreenidega. Sellisel juhul on selle nimi allodüünia ning seda kogeb kaks kolmandigu migreeni all kannatajatest. Allodüüniaga inimeste jaoks võivad isegi tavaliselt mittevalulikud stiimulid, nagu juuste harjamine, mütsi kandmine või isegi pea padjal lamamine muuta peanaha väga hellaks ja valulikuks. Seega kui sa kannatad migreenide all ning koged ka juuksevalu, siis tasub sellest oma arstiga rääkida, et allodüünia teket ennetada.

Kokkuvõte