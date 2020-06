Kohtinguekspert selgitab: üks väga oluline asi, mida mees tegelikult magamistoas tahab

Kohtinguekspert Stephen Hussey, kes koos oma venna Matthew’ga kirjutas raamat «Get the Guy» (tlk võida kutt endale), lükkab oma hiljutises kirjutises ümber uskumuse, nagu tähendaks rohkem seksi automaatselt paremat suhet.

«Mehed tahavad vaid seksi. Seksi ja võileibu,» toob Hussey välja ühe levinud üteluse. «Osalt ongi see nii,» tõdeb ta. «Ma tahan neid mõlemaid, kuigi erinevatel aegadel ja erinevas koguses. Aga ma tean, et mul võivad olla mõlemad ning ma ikkagi võin olla suhtes õnnetu, igatsedes meeleheitlikult taga muretut poissmehepõlve.»

Hussey selgitab, et naised, kes usuvad, et mehed on niivõrd lihtsad, meenutavad talle neid mehi, kes usuvad, et õnne saladus on kuuspakk-kõhulihased ja rohkem raha: «Jah, ka ma valiks iga päev need, kuid ma tean, et see pole kõikide mu probleemide lahendamise võluvits.»

Kui näiteks võtta seks, siis võiks ju arvata, et rohkem seksi on alati parem – ehk on see nii seetõttu, et see viitab suhte teistele tervetele osadele, näiteks et kaks inimest ei suuda teineteisest käsi eemal hoida.

Selle põhjuseks võivad olla mitmed tõsisajad:

Te erutate teineteist, kui vestlete ning te panete teineteist tundma atraktiivsena.

Võib olla, et ta pöörab tähelepanu su füüsilistele ja emotsionaalsetele vajadustele.

Võib olla, et ta on eesmärgikindel ja juhib oma elu kindlakäeliselt ning see paneb sind teda igal hetkel tahtma.

Võib olla, et te mõlemad teete teineteisele seksuaalseid komplimente ja püüate üksteise jaoks ihaldusväärsed olla.

Need asjad viitavad, et seks on terve suhte sümptom, mitte otsene põhjus, miks suhe hea aon. «Asi, mis loeb rohkem kui seks ise, on seksuaalse iha olemasolu,» räägib Hussey. «Seksuaalne iha tähendab uudsust, salapära, lõbu, seiklust, jagatud erutust, võimet lasta vabaks ja nautida jagatud kire hetke.»

Suhteekspert Esther Perel on selgitanud, et asjad, mis tekitavad armastuse tundeid on erinevad neist, mis loovad iha. «Mis päriselt suhte tapab on see, kui inimesed keskenduvad vaid mugavusvajadustele nii agaralt, et hülgavad kõik muud külgetõmbe komponendid,» ütleb Hussey. «Nad keskenduvad kodu loomisele, turvatundele, arvete maksmisele, armastavateks vanemateks olemisele. See kõik on tore ja on kahtlemata oluline osa suhtesoojusest. Aga kui need tegevused on suhte ainufookus, siis jäävad märkamata need osad, mis loovad külgetõmmet, mitte ainult mugavustunnet.»

Külgetõmme on:

See, kui te saabute sõbra peole pooletunnise hilinemisega, sest te lihtsalt pidite riided seljast rebima.

Te jagate spontaanseid seksuaalseid komplimente ja väljendate partneri vastu füüsilist iha.

Te teete asju, mis paneb teid tundma seksikana, mitte ainult armastatuna.

Prioritiseerite füüsilist intiimsust sama palju kui emotsionaalset intiimsust.

Te hoolite, mis partneri jaoks visuaalselt ligitõmbav on, ning olete uudishimulikud selles osas, mis temas kire sütitab.