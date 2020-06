Leedu beebid võtsid taas roomamises mõõtu

«Muidugi ei mõista ta, mis just juhtus. Olivija on beebi,» ütles ema Ana pärast võistlusi. «Me uskusime Olivija võitu, kuna ta tõesti roomab väga kiiresti. Ja teate, mis oli finišis? Meie loomatoit. See on tema jaoks maailma parim asi, ta ei vajagi mingeid muid mänguasju.»