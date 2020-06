BEEBIBLOGI ⟩ Rahel sünnitas kesk koroonat: kartsin kohutavalt, et me sureme ära

Kui vanaema näeb lapselast esimest korda pampu mässitult, siis kas ta üldse on oma lapselast tegelikult näinud? Pilt on illustratiivne.

Minu esimene laps sündis märtsi lõpus, kui igapäevaselt suri koroonasse nakatunuid ja liikumispiirangud muudeti aina rangemaks. Jüri Ratas oli telekas väga tõsine. Kuigi me ei käinud kuskil ja kohtunud kellegagi ning oht koroonat saada oli minimaalne, kartsin vastsündinuga koju tulles kohutavalt, et me sureme ära. Või vähemalt tema, selline tunne oli kogu aeg, et tema sureb ära, kirjutab Rahel, kes oma rasedusest Sõbranna veergudel kirjutas.