Põhjused, miks suguline kirg vanusega väheneb

Keskmine ameeriklane seksib näiteks 54 korda aastas — seega umbes kord nädalas. Huvitaval kombel seksivad praegused noored aga vähem (aastas umbes 16 korra võrra vähem) kui nende vanemate generatsioon. Kas see on normaalne, et libiido vanusega muutub? Millised on madalama libiido põhjused? Kas ja kuidas on võimalik seda parandada?

Meestel on testosteroonitase 20ndates eluaastates kõige kõrgem, seega on ka nende libiido siis tugevaim. Suhted on sel perioodil enamasti uued ning erutavad, seega on seksuaalsed huvid ka seetõttu kõrgemad. Samuti tiksub sel kümnendil kõige hoolsamalt ka bioloogiline kell, sest need on mõlema sugupoole jaoks kõige viljakamad aastad.