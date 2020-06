LIBIIDO ⟩ Sammud, mida seksuaalse iha suurendamiseks teha

Kuidas libiidot kergitada?

Mitmesugused muutused libiidos on täiesti normaalsed, ent kas on võimalik midagi selle heaks ära teha, et oma libiidot tervislikult pisut tagant aidata? Muidugi.

Kui kahtlustad, et sinu madal libiido võib stressist tingitud olla, siis tasub oma elust võimalikult paljudest stressoritest lahti saada. Mõningaid asju muidugi pole võimalik elimineerida, seega selleks, et allesjäänud stressiga paremini toime tulla, tasub paika panna enda eest hoolitsemise rutiin. See võib sisaldada mõne uue hobiga alustamist või rohkema aja looduses veetmist.

Keskendu oma praeguse suhte kvaliteedi parandamisele, eriti siis, kui oled partneriga juba pikalt koos olnud. Sea oma iganädalases graafikus kõrvale aeg, mis on mõeldud partneriga suhtlemiseks ning teineteise seltskonna nautimiseks ka väljaspool magamistuba. Paljud paarid valivad näiteks igal nädalal ühe õhtu, mil pühenduvad üksteisele ning omavahelisele suhtele, pöörates sellele vajalikku tähelepanu.

Libiido tõstmiseks ja seksuaalse soorituse parandamiseks on ka mõningad looduslikud lahendused, mis võivad aidata, näiteks ingver, hõlmikpuu või maca juur. Muidugi tasub enne nendest taimedest valmistatud preparaatide lisamist oma igapäevasele toidulauale konsulteerida ses osas ka arstiga.

Paljud üksikisikud ning paarid saavad kasu ka seksuaalterapeudi juures käimisest ning oma muredest rääkimisest. Lisaks on hea mõte rääkida probleemidest ka oma perearstiga, et välistada kõikvõimalikud haigused, mis võivad libiido langust kaasa tuua.

Samuti tasub märkida ka seda, et aktiivne, tervislik elustiil on tihti kõige suurem osaline selles, kas oled üldse seksimisest huvitatud või mitte. Puhka korralikult, tee regulaarselt trenni ning toitu tervislikult. Mida tervem sa oled, nii seest kui väljast, seda tõenäolisemalt on sul ka tervislik seksuaalne iha.

Kokkuvõtteks

Seksist rääkides ei ole kunagi võimalik kõiki ühe lauaga lüüa. Mis ühe inimese või paari jaoks normaalne on, võib suurel määral erineda sellest, mida peab normaalseks mõni teine inimene. Seksuaalne iha kulgeb läbi su elu tõusude ja mõõnadena ning see on täiesti normaalne. Ajutiselt võivad seda mõjutada ka stress, haigused või muud faktorid, mille üle sul endal kontrolli ei ole.