PALJUD EKSIVAD ⟩ Ekspert tegi kindlaks: kas kurk käib külmkappi või mitte

Värskelt krõmpsuv kurk on nii mõnus, aga kus tuleks seda rohelist köögivilja säilitada, et ta oma parimas värskuses püsiks? Paljud inimesed arvavad, et kurki tuleks hoiustada külmkapis, teised on aga veendunud, et kurk armastab toasoojust, kirjutab Mirror.