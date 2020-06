Just sel põhjusel tuleb kõigepealt kasutada palsamit ja alles seejärel šampooni

Juuksepalsami kasutamine esimesena on fantastiline viis kiharatele veelgi rohkem niisutust anda. Palsami liigne kasutamine võib muuta juuksed küll siledaks, aga palju raskemaks. Vastupidine pesemistehnika on viis, kuidas seda raskustunnet vähendada, samas tagades juustele vajaliku niisutuse.

Nouveau Champ nime kasutav blogija proovis järgi, kas see viis on tõesti nii hea nagu räägitakse. «Märkasin, et juuksed on märjalt täpselt sama tulemusega nagu siis, kui kasutan šampooni esimesena ja seejärel palsamit,» kirjutas ta oma blogis. «Aga kui juuksed olid ära kuivanud, nägid need palju paremad välja ja olid mõnusamad,» jätkab ta, et tõeline efekt paistis silma alles siis, kui juuksed ära kuivasid.