Lustakas rannamood: võluvad satsid, mugavad lõiked ja maksimaalselt sädelevad trikood!

Pure Wow sõnul on just need ujumistrikood ja bikiinid 2020. aasta suve suurim trend. Tegemist on kaunite värvitoonide ja mugavate lõigetega, milles tunneb iga kehavorm end suurepäraselt.

Lapsemeelne stiil

Trikoo stiil võib näha veidi sarnane sellele, mida lapsepõlves kandsid – selles asja mõte seisnebki! Vali trikoo, millel on lustakad volangid ja krooked. Ideaalis võiks trikoo olla rõõmsalt värviline ja lillemotiividega. Kliki fotol olevat valget noolekest paremale, et trikood täispikkuses näha.



Piisav katvus

Ujumisriideid seostatakse paljastavate kehadega, aga trikoo võib olla ka selline, mis pakub kehale suuremat katvust. Sellel suvel ongi trikoode puhul märksõnaks, et mida rohkem kaetud, seda parem. Kui soovid katta õlad, käed või isegi kogu rinnaeesise, siis selliseid trikoosid on kindlasti valikus.

Sädelus

Sel suvel saad ujumistrikoos sõna otseses mõttes särav välja näha. Mis tahes lõikega trikoo sa valid, tuleb sädelus esile. Ka allolevat trikood kaunistab lapsemeelne peplum, mis annab lihtsale lõikele väga palju särtsu juurde.

Toestatud rinnahoidja

Sel suvel on toestatud rinnahoidjad väga moes, et ka lopsakama partiiga naised end maksimaalselt mugavalt tunneksid. Toestatud rinnahoidja on seksikas detail, mis jätab lõpptulemuseks viisaka välimuse ent ei tekita aluspesu muljet.

Erinevate mustrite kombinatsioon

Miks kasutada ainult ühte mustrit, kui saad korraga kasutada paljusid? Sel suvel on mustritega mängimine väga moes ja kirsiks tordil on suured päikeseprillid ja efektsed kõrvarõngad.

Kõrge lõige