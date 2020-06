4 säästunippi tudengitelt, kuidas raha säästa ja lisaraha teenida

Kuigi suvel tahab enamik meist vabamalt elada ja nautida, siis on võimalik väga lihtsate nippidega aasta lõikes sadu eurosid säästa. Ja seda kõike nii, et tegelikku muutust ei pruugi isegi tajuda.

Inglismaal Sheffieldi Ülikoolis psühholoogiat õppiv Hanna-Kai Reimand ja Tartu Ülikoolis kommunikatsiooni tudeeriv Karolina Kadak soovitavad säästmist alustada eelarve koostamisest ja märkida näiteks kuu aja vältel üles kõik kulud ja tulud.

Nii on võimalik näha, mille arvelt saaks üldse säästma hakata. «Pärast seda saab teatud kulugruppidele hakata alternatiive otsima. Või siis mõelda, kuidas teatud kulutused üldse ära jätta,» avaldas Reimand.

Kadaku sõnul ei osanud ta enne eelarve tegemist arvatagi, et nii palju raha kulub igapäevastele väikestele ostudele. Tänu vaatlusele nägi ta, et igakuiselt on võimalik ca 100 eurot säästa, kui koostada enne sisseostude tegemist konkreetne poenimekiri.

Mõtle kõik ostud läbi

Võib kõlada küll triviaalselt, ent Reimandi sõnul on kõige tõhusam just see, kui enne iga ostu vähemalt viis sekundit mõelda, mis on ostuotsuse taga. «Sageli teeme ostuotsuseid impulsiivsuse najal ja kulutame seetõttu raha sellele, mida pole vaja,» selgitas Reimand.

Kadak tõi omakorda välja, et oma väljaminekute paremaks jälgimiseks on hea variant käia toidupoes näiteks kord nädalas. «Avastasin eriolukorras, mil proovisin käia poes nii harva kui võimalik, et konkreetse nädalamenüü koostamine ning vajalike asjade korraga ostmine aitasid vältida väiksemaid kulutusi, mis tekkisid muidu iga päev poes käies. Lisaks säästsin sellega ka palju aega ja ei pidanud enam pidevalt mõtlema sellele, mida täna õhtusöögiks valmistada,» sõnas Kadak.

Millele sinu raha kulub?

Nii Kadak kui ka Reimand tõid välja, et kulude kaardistamisel oli oluline silmas pidada ka teenuste hinna ja kvaliteedi suhet – näiteks side- ja elektriteenuse puhul.

Reimandi sõnul on ta pea terve oma elu kasutanud mobiilsideteenuste jaoks Tele2-e, mis erinevaid mobiilipakette võrreldes on osutunud seni kõige mõistlikumaks, ning tunneb, et pole soovinud seda vahetada. «Olen kõnede ja interneti kvaliteediga rahul ning pean mobiilipaketti valides oluliseks just selle õiglast hinda,» sõnas Reimand. Kui mõtled aga paketi vahetamisele, tasub alati erinevatelt operaatoritelt pakkumised küsida – nö võistupakkumises võid sageli leida lõpuks endale väga soodsa hinna.

Toidukuludelt on võimalik säästa

Üheks suureks kuluartikliks on toit. Mõlemad tudengid on viinud oma väljas söömised miinimumini ja söövad nii palju kui võimalik kodus. Ka siin aitab väga palju raha säästa just oskuslik planeerimine. «Kui nädala toidukorv ette planeerida, siis on väga väikese eelarvega hakkama saada. Seda enam, et suvel saab rohelise ja värske kraami turult väga soodsalt kätte,» avaldas Kadak ja lisas: «Alati võrdlen ka kilohinda ja kui kvaliteedis pole varasemalt vahet näinud, siis võtan soodsama pakkumise. Ka sooduspakkumiste ajal oma toiduvarude täiendamine aitab raha säästa. Siis on tihtipeale palju ka selliseid pakkumisi, kus 2=3.»

Teeni lisaraha: suveks tööle või praktikale

Kuigi sel suvel võib mõnevõrra keerulisem lisatöökoht leida, on nii Kadakul kui ka Reimandil töökohad olemas. Kadak teenib lisaraha praktikandina ja Reimand kohvikus töötades.

Samas on lisarahateenimise võimalusi ka neil, kes on töökoha otsimise viimasele hetkele jätnud. «Tööampse saab teha nii Goworkabit’i kui ka Bolti või Wolti kullerina. Lisaks olen kuulnud, et paljud kaubandusettevõtted otsivad abijõudu e-poodide pakkide kokku panemisel,» avaldas Kadak.