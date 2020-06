OTSEÜLEKANNE ⟩ Koogikuninganna Sandra Daškova valmistab Pavlova kooki

Väiksem pavlova (23cm)

4tk munavalget

225g suhkrut

1 vaniljekaun või vaniljesuhkrut

1tl tärklist

1,5tl valge veini äädikat või sidrunimahla

Soola

Toorjuustu

Tere vahukoort

Tere vanilje kohupiimapastat

Tuhksuhkrut

Passionit

Meelepäraseid värskeid marju

Suurem pavlova (32cm)

6tk munavalget

340g suhkrut

1 vaniljekaun või vaniljesuhkrut

1,5tl tärklist

2,5tl valge veini äädikat või sidrunimahla

Soola

Toorjuustu

Tere vahukoort

Tere vanilje kohupiimapastat

Tuhksuhkrut

Passionit

Meelepäraseid värskeid marju

Kuumuta ahi 160 kraadini. Mikserda munavalged ja näputäis soola seebitaoliseks vahuks. Hakka supilusika haaval suhkrut lisama. Mikserda seni kuni vaht on tugevate tippudega ning kogu suhkur on sulanud. Poolita vaniljekaun, kraabi sellest sisu välja ning pane see vahu hulka. Soovi korral võid vaniljekauna asendada ka 2 tl vaniljesuhkruga.

Nüüd lisa tärklis ja valge veini äädikas või sidrunimahl ning mikserda kõik uuesti umbes 10 sekundi jooksul läbi. Nüüd saad ise valida, kas pritsid väikesed Pavlovad või ühe suure, kui suure, siis kas auguga või ilma – väga edukalt saad teha Pavlovaid ka lusika abil. Kui teed suure auguga, siis välimise ringi diameeter on 23cm või 32cm ja sisemise ringi diameetrid vastavalt 11cm ja 19cm.

Joonista markeriga ringid küpsetuspaberile, keera see teistpidi, nii et markeriga joonistatud jääks teisele poole ja alles siis pane munavaht selle peale. Jäta Pavlovale sisse süvend, et hiljem saaks sinna kreemi panna. Kui Pavlova on valmis, pane ahju ja alanda kuumust 110 kraadini. Lase sellel ahjus küpseda kuskil 1,5 tundi. Ära vahepeal ust ava.

Kui küpsemisaeg on täis, ava tasakesi uks ning lase sel jahtuda. Võta täiesti jahtunud Pavlova ettevaatlikult küpsetuspaberi küljest lahti ning aseta serveerimisalusele. Kreemi jaoks mikserda vahukoor ja toorjuust tugevaks vahuks. Soovi korral lisa juurde ka kohupiimapasta. Sega uuesti läbi. Maitsesta segu ka tuhksuhkruga, pigem jäta hästi õrnalt tunda magusat maitset, sest Pavlova on ise magus. Pritsi või tõsta lusikaga kreem Pavlova peale. Tee passionid pooleks ning võta sisu välja ja jaota see Pavlova peale laiali. Kaunista värskete marjadega ning naudi!