3 särtsakat tatraretsepti, mida sa pole veel proovinud

Seega võib tulla üllatusena, et tatra imepäraste omaduste hulka kuuluvad näiteks vererõhku ja kolesterooli alandav toime ning omadus organismis põletikuvastaseid protsesse tugevdada. Lisaks toetab tatar seedimist, hoiab töökorras silmanägemise, vereringe ajus ning on ka väga heaks valguallikaks.

Prae sibul, küüslauk ja ingver keskmisel kuumusel, kuni sibul on pehme. Lisa pannile tatar ja India pähklid ning rösti neid 2-3 minutit. Lisa koriander, vürtsköömned, kurkum, suitsupaprika ja kookossuhkur ning sega kuni kõik pannil olev on hästi segunenud. Nüüd lisa kookoskreem, sojakaste ning lehtkapsas või spinat ning sega korralikult. Seejärel lisa vesi ning lase roog keema. Kata ning keeda umbes 20 minutit kuni tatar on pehme, seejärel lisa sidrunimahl. Kui keemise ajal aurustub liialt suur hulk vett, võid seda alati juurde lisada. Rooga võib serveerida ilma ühegi lisandita, kuid see sobib hästi ka erinevate köögiviljade või salatiga.