Levinud põhjused, miks naised oma mehi vihkama hakkavad ja kuidas seda lahendada

Miks sa oma meest vihkama hakkasid?

Ilmselt ei ärganud sa lihtsalt päeva pealt üles, ega kuulutanud: «Ma vihkan oma meest!» Suhted lagunevad natukese haaval. Käitumine, mida alguses eirasid, võib aja jooksul häirivamaks muutuda. Võib-olla on hoopis sul välja kujunenud uus käitumisviis, mis su mehele meeltmööda pole.

Siin on põhjused, miks naised oma mehi enam ei salli:

Ta tänitab

«Kallis, sa pead pesu ära pesema. Kullake, kas sa juba maksid arve ära? Millal sa kodu koristad?» Talle võivad need olla lihtsalt küsimused, aga sulle mõjub kui etteheide töödest, mida sa pole jõudnud veel teha. Lisaks tekitab see tunde nagu naine oleks mehe jaoks vaid koduabiline.

Ta alandab ja mõnitab

Alandamine on kõige ebamugavam asi, mida kogeda. Ära iial jää mehe juurde, kes kuritarvitab sind vaimselt ja füüsiliselt.

Ta ei pööra sulle tähelepanu

Tekib küsimus, miks ta sinuga üldse abiellus? Ükskõik, kas palud tal viia prügi välja või ignoreerib tõsiste probleemide arutlemist. Ta elab justkui teises maailmas ja arvab, et kui probleeme eirab, need kaovad.

Ta on sind teisega petnud

See on suhte üks raskemaid probleeme, millest üle saada. Mitte ainult usaldus ei purunenud, vaid ka enesehinnang, sest ta on teinud selgeks, et soovib olla kellegi teisega.

Ta flirdib sinu silme all teistega

Kas tunned, et pead pidevalt teiste naiste ees oma abielusõrmusega vehkima, et nad mõistaks teie suhte staatust? Ehkki meeste jaoks võib flirtimine olla süütu ja ego upitav mäng, mõjub see naistele laastavalt. Vahest flirdib mees tahtlikult, et sinult rohkem tähelepanu saada?

Ta ei seksi enam sinuga

Kui ta väldib sinuga vestluseid ja isegi ei seksi enam, on suhe põhimõtteliselt purunenud. Kõige olulisem on välja selgitada, miks see nii on. Enamik mehi teeb seda siis, kui soovib suhet lõpetada, kuid mõnikord on intiimsuse kadumine tingitud füüsilistel või emotsionaalsetel põhjustel.

Mida teha, et lõpetada oma mehe vihkamine?

Esimene samm on enda suhtes aus olla ja otsustada, kas suudad eelmainitud asjadest üle olla ja nendele lahenduse leida. Tunnete allasurumine võib ajutiselt tunduda hea lahendusena, aga see ei loo muutuseid. Siin on mõned soovitused, mis aitavad halva suhte ümber pöörata:

1. Rääkige oma probleemidest

Leidke aeg, et rahulikult maha istuda ja oma suhteprobleemidest avatult rääkida. Lülitage telefonid ja teised segavad faktorid välja, et mitte miski ei segaks teie vestlust.

Too välja ideid, kuidas sinu arvates suhet päästa saaks, kuid ka tema peab sellesse panustama. Olge valmis kompromisse looma.

2. Külastage terapeuti