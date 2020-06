Saavuta noorem välimus ilma ühtegi ilutoodet kasutamata

Allpool on toodud dermatoloogide lihtsad nõuanded, mida saad iga päev noorusliku naha huvides ära teha:

Ega une kohta niisama «iluuni» ei öelda. See, kui pikk ja kvaliteetne su ööuni on, mõjutab suuresti naha väljanägemist. Maga öösel vähemalt kaheksa tundi ja ükski vananemisega kaasnev nähtus ei tule sind enneaegselt kimbutama. Ka tavaline pikutamine aitab näolihaseid lõdvestada, mis omakorda vähendab kortsukeste tekkimist öö jooksul.

Fusco sõnul on kohe näha, kummal poolel klient magada eelistab. «Naeratuse joon on sügavam ja põsel on väike vertikaalne jooneke,» kirjeldab ta. Kui magad igal ööl samas asendis, surub näo sama osa vastu patja. Aja jooksul ei suuda nahk nii kiiresti taastuda ja seetõttu tekivadki jooned.