KAS KA SINA? ⟩ Edukaimad tipptegijad on sündinud just sellel kuupäeval

Ocean Finance’i teatel on aastas üks kindel päev sündimiseks, mis mõjutab sinu edukust täiskasvanuna. Inglismaa teadlased küsitlesid 650 kõige edukamat inimest, et saada lisateavet, mis neil ühist on. Uuringust selgus, et enamik Inglismaa tipptegijatest olid sündinud septembris, nimelt 6. septembril.