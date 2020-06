5 viisi, kuidas kuiv nahk taas pehmeks muuta

1. Vaseliin

Vaseliin on efektiivne niisutaja, mis ei sisalda ärritavaid ega lõhnaaineid, mis teeb selle sobivaks valikuks ka tundliku nahaga inimestele. Harry Dao, dermatoloogiaprofessor Loma Linda ülikooli juures ütleb, et tema soovitab oma patsientidele kuiva naha puhul enamasti just vaseliini.

Vaseliin koosneb erinevatest ohututest mineraalõlidest ja -vahadest, ega sisalda midagi, mis võiks kuiva nahka või isegi ekseemi hullemaks muuta. Lisaks on see väga efektiivne vahend nahale kaitsekihi loomiseks. «Just nagu jõepõhjad praegunevad, kui vesi sealt ära aurab, võib ka nahk praguneda ja äärmiselt kuivaks muutuda, kui tema kaitsekiht pole korras,» selgitab Dao.

2016. aastal läbi viidud uuringu kohaselt vähendab vaseliini kasutamine nahalt aurustuva niiskuse hulka suisa 98% võrra. Dao sõnul on parim aeg vaseliini kasutamiseks vahetult peale vanni või dušši, kui seda tuleks kanda veel kergelt märjale nahale, et suurendada nahka jääva niiskuse hulka veelgi.

2. Kaerajahuvann

New Yorgis töötava dermatoloogi Michele Farberi sõnul on kaerajahuvannid ideaalne viis ärritunud nahka rahustada. 2015. aastal läbi viidud uuringu kohaselt on kolloidkaer (mis on üldjoontes lihtsalt hästi peeneks jahvatatud kaer) on efektiivne nahakuivuse, -karmuse ning -sügeluse leevendamisel. Seda peamiselt seetõttu, et kaerajahu aitab parandada naha kaitsekihti, on põletikuvastase toimega ning sisaldab ka antioksüdante, ütleb Farber.

Kuidas kaeravanni teha:

Osta kaera sisaldav vannitoode või tee see kodus ise. Osta kaera, soovitatavalt orgaanilist ning jahvata see köögikombaini või kohviveskit kasutades võimalikult peeneks pulbriks.

Tee vann leige veega, mitte kuumaga, sest kuum vesi võib nahka veelgi enam kuivatada.

Ligune vannis mõnuga umbes 15-20 minutit, et kaerajahu jõuaks piisavalt oma tööd teha.

Peale vanni loputa oma nahka samuti leige veega, kui tunned, et su nahal on veel liigselt kaerajäänuseid.

Vahetult peale vannist välja tulekut kanna nahale niisutav kreem, et saadud kasulikud ained ning niiskus korralikult nahka lukustada.

3. Kookoseõli

Kookoseõli, eriti neitsikookoseõli (mis tähendab, et see on mehhaniliselt kookospähklist pressitud ning sinna pole lisatud muid lisaaineid) on efektiivne nahaniisuti. Lisaks aitab see ka nahale kaitsekihti luua ning ennetab niiskuse aurustumist nahalt, selgus ühes 2014. aastal läbi viidud uuringus.

Lisaks on kookoseõlil ka antibakteriaalsed omadused, seega on see hea viis põletike pagendamiseks, sest eriliselt kuivale nahale võivad tekkida põletikulised praod või haavandid. See on eriti kasulik inimestele, kellel on ekseem, ütleb üks 2018. aasta uuring.

Kookosõli võid nahale kanda vahetult peale dušši või vanni, et niiskus nahka lukustada. Farber soovitab õli nahale kanda ka enne dušši, et vältida niiskuskadu pesemise ajal. Ent kui sul on anke näol või kehal, siis ära kookosõli nendel piirkondadel kasuta, sest see võib akne hullemaks teha. Dao soovitab olla tähelepanelik ka siis, kui sul on tundlik nahk, sest siis võid sa olla allergiline kookose loomulikule lõhnale. Hoia silm peal ka toote koostisosade nimekirjal ning tee kindlaks, et sinna pole mingeid lõhnaaineid lisatud.

4. Lõhnavabad kreemid-emulsioonid

Kui vaseliin või kookoseõli on sinu jaoks liiga rasvased, siis soovitab Farber hoopis mõnd lõhnavaba kergema koostisega kreemi või salvi kasutada. Pea meeles, et mida tihkem koostis, seda kauem see nahka niisutab.

Dao soovitab kreeme, milles on keramiide, mis on lipiidid, mis aitavad nahal niiskust endasse lukustada. Otsi üldiselt lõhnaainetest ja muudest lõhnavatest osadest vabu tooteid. Lisaks - kuula oma keha. Ainuüksi see, et toode on lõhnavaba ja tundlikule nahale sobiv, ei tähenda, et see spetsiifiliselt sinu nahale sobiv on. Alati võid konsulteerida ka oma nahaarstiga, kes sulle sobivad tooteid soovitada oskab.

5. Muuda oma pesemisharjumusi