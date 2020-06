Eksperdi vallatud nõuanded, millega saavutad parimaid orgasme

Uuringud on näidanud, et vaid 29% naistest suudavad vahekorra ajal orgasmi saada, kui meeste puhul on see protsent peaaegu maksimum (91%), kirjutab Daily Star.

Doktor Mafe Godoy sõnul on õnneks mitmeid võimalusi, kuidas paremaid naudinguid saavutada, mistõttu jagab mõningaid näpunäited. «Hoolimata sellest, mida filmides näidatakse, pole orgasm täppisteadus,» ütleb seksuaaltervise doktor.

Godoy sõnab, et alustuseks tuleb lihtsalt masturbeerida ja jälgida, kui kiiresti orgasm saadakse. Selle abil saab välja selgitada, kas orgasmi saamine võtab lihtsalt kauem aega või on tegu anorgasmiaga.

Doktor soovitab olla kannatlik ja uurida oma keha ning avastada erinevaid aistinguid. «Kui orgasmi on keeruline saavutada, tuleb eelkõige mõista, et sa pole haige ja kõiki seisundeid on võimalik parandada,» ütleb ta. Kui oled teadlik, et suudad masturbeerides orgasmi saavutada, kasuta samu võtteid ka seksuaalvahekorra ajal.

Naisena on oluline enda keha paremini tundma õppida, sest need, kes tihti masturbeerivad, kipuvad ka vahekorrast rohkem naudingut saama. «Kui partneril pole aimu, mis sulle meeldib, siis valgusta teda selles!» Partneri suunamises pole midagi halba, sest see on tundmaõppimise üks osa. Õpeta oma partnerile, mis paneb sind hästi tundma.