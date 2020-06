Öeldakse, et seks muudab kõike. Eriti hoiatatakse nii neid, kes plaanivad viia oma sõprussuhet järgmisele tasandile ning on ka tõsiasi, et sageli, kui meie sõbrad seksi elumuutvatest omadustest rääkima hakkavad, on juba liiga hilja. Aga mida täpselt seks ikkagi muudab?